reportage Tanken in de grens­streek: ‘Ze gooien hier voor een paar euro in hun tank om naar België te kunnen rijden, om de auto daar vol te gooien’

WERNHOUT - Een paar jaar geleden was diesel in Nederland goedkoper dan in België en draaide het Total-tankstation in Wernhout nog goed. Maar nu de brandstofprijs in Nederland door het dak gaat en er nog een accijnsverhoging in het verschiet ligt, ziet exploitant Frank Gommers (60) het somber in. ,,Wernhout zal een moeilijk verhaal worden.”