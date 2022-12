Supervrijwilliger Toin van Lint (bijna 92) uit Zundert blijft schoffelen en sjouwen

Reinier de Ridder vecht voorlopig niet meer na nederlaag: ‘Ik heb mijn hersenen nog langer nodig’

Reinier de Ridder verloor begin december voor het eerst in zijn leven een professionele MMA-partij. Hij kreeg flink wat klappen op zijn gezicht waardoor hij zelfs even buiten westen was. De Bredanaar gaat het in de komende maanden rustig aan doen om eventuele hersenschade goed te kunnen laten herstellen. ,,Heb wel even genoeg klappen gehad.”

24 december