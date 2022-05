Aantal inwoners Zutphen groeit weer, maar dit is waarom die cijfers vertekenen

Herdenking Joodse gemeen­schap Zutphen heeft extra lading door gemis sleutelbe­waar­der Fred Senator

Het is een extra bewogen dodenherdenking op de Joodse Begraafplaats aan het Meijer Groenpad. De Zutphense Joodse gemeenschap staat niet alleen stil bij de Joden uit de Hanzestad die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog. De gedachten van de aanwezigen gaan ook uit naar Fred Senator, tot afgelopen herfst de sleutelbewaarder van de begraafplaats. Senator overleed in november vorig jaar op 84-jarige leeftijd.

4 mei