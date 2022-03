Alexander Reeuwijk vertelt in nieuw boek hoe een kasuaris in Eerbeek terechtkwam

Piet of Hoe een kasuaris in Eerbeek terechtkwam . Dat is de titel van het nieuwe boek van Alexander Reeuwijk, dat binnenkort verschijnt bij De Geiten Pers. De presentatie is op zaterdag 26 maart om 16.00 uur in de openbare bibliotheek.

Alexander Reeuwijk is schrijver en reiziger. Hij heeft een voorkeur voor Azië, natuurlijke historie en oude reisverhalen. In zijn boeken combineert hij persoonlijke observaties met verhalen van reizigers uit het verleden. Regelmatig is hij te horen in het radioprogramma Vroege vogels waarin hij buitenlandse natuurboeken bespreekt. Reeuwijk is redacteur van vogeltijdschrift De Scharrelaar en werkt op dit moment aan een boek over India.

Verhalen over Brummen en Eerbeek

Piet of Hoe een kasuaris in Eerbeek terechtkwam verschijnt als 44e publicatie van De Geiten Pers. De kasuarisvogel uit de titel was in bezit van Anna en Max Weber, die lange tijd op Huis te Eerbeek hebben gewoond. De Geiten Pers is een literaire uitgeverij van lokale verhalen over Brummen en Eerbeek, geschreven door professionele, landelijk bekende schrijvers. Voorgangers van Reeuwijk waren onder meer Anneloes Timmerije, Elsbeth Etty, Josha Zwaan en Menno Tamminga. Het gaat om ‘bibliofiele publicaties’, die met zorg worden uitgegeven in een eenmalige oplage van dit keer 500 exemplaren.

Sinds enige tijd bestaat ook de mogelijkheid om een abonnement op de reeks te nemen. De serie publicaties van De Geiten Pers is deels nog verkrijgbaar via de website, bij de bibliotheken in Brummen, Eerbeek en Twello en bij een groot aantal boekwinkels door het hele land.

Aanmelden voor het publicatiemoment kan via degeitenpers@live.nl. Vanaf 27 maart is de publicatie aan te schaffen bij de gebruikelijke verkooppunten en via de website.