Allert repareert al jaren andermans fietsen als ruilhandel in Zutphen en omgeving: ‘Soms heel druk’

Wasmachine voor autisti­sche Matthijs uit Zutphen: ‘Ik hou aan het einde van de maand precies niets over’

Rondkomen van een paar honderd euro per maand en ervoor zorgen dat je op de 30ste of 31ste precies quitte speelt. Het is voor Matthijs Mijwaard (28) uit Zutphen de dagelijkse realiteit. Maar wat nou als je wasmachine stuk gaat of de energierekening flink stijgt en je dus meer geld moet gaan betalen? ,,Mensen mogen best weten dat ik weinig te besteden heb.”

15 juli