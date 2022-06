Ambtenarenfeest gemeente Brummen afgeblazen vanwege ‘protestactie’ boeren

Burgemees­ter mag camera’s inzetten voor veiliger Zutphen, maar alleen als het niet anders kan: ‘Laatste middel’

Camera’s tegen langdurige overlast op straat of op andere plekken waar de veiligheid in het geding is. Burgemeester Annemieke Vermeulen krijgt in Zutphen de mogelijkheid om camerabewaking in te zetten, maar daar zitten strenge voorwaarden aan verbonden. ,,We gaan dit niet zomaar doen.’’

25 juni