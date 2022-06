‘Assepoester’ in Zutphen: Suus (33) verliest gloednieuwe schoen tijdens feestje

Nog meer klachten over grensover­schrij­dend gedrag Zutphense wethouder: ‘Geklei­neerd en monddood’

Niet alleen ambtenaren hebben geklaagd over het gedrag van de inmiddels opgestapte Laura Werger, maar ook mensen buiten het stadhuis. Dat blijkt het het rapport van Bureau Hoffmann, dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de voormalig wethouder in Zutphen.

7 juni