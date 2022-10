Auto ramt meerdere verkeersborden uit de grond: bestuurder is spoorloos in Zutphen

Nieuwe ‘vrolijke’ canon over de geschiede­nis van Zutphen wordt gepresen­teerd in buurthuis ’t Nut

Met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van Zutphen. Dat wordt gedaan in het boek De Vrolijke Canon van Zutphen. Het eerste van in totaal vier delen over de historie van Zutphen, Warnsveld en De Hoven wordt op vrijdag 28 oktober gepresenteerd in buurthuis ’t Nut.

18 oktober