Barok Ensemble speelt dit weekend historische muziek in thuisstad Zutphen en Apeldoorn

Buurt vangt bot bij rechter over woningbouw op Brummens grasveld: ‘Maar geen verloren zaak’

De Raad van State is omwonenden van de Sperwerstraat niet tegemoetgekomen in hun bezwaren. De buurt wil dat het nieuwbouwproject van 16 woningen van tafel gaat omdat het er te druk zou worden en de woningen te hoog zouden zijn. Ook vrezen ze geluidsoverlast van de warmtepompen in de nieuwe woningen. Op dat laatste punt zijn ze wel in het gelijk gesteld. ,,Het is nog niet klaar.”

8 november