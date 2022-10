Batterijtrein veel duurder dan verwacht, Overijssel trekt voorstel in

Expositie over mensenhan­del te zien in gemeente­huis van Brummen: ‘Komt zelfs hier voor’

In het Brummense gemeentehuis is sinds afgelopen maandag de expositie Open je ogen te zien. Die bestaat uit dertig doeken met daarop foto’s en verhalen van slachtoffers van mensenhandel. De gemeente Brummen laat die doeken niet voor niets zien: zij is naar aanleiding van recente gebeurtenissen extra alert op (vormen van) mensenhandel.

7 oktober