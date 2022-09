Bekende chef-koks uit Zutphen koken op hoogte in Hanzejaar 2023: ‘Culinair genieten met fantastisch uitzicht’

Ze kijken er reikhalzend naar uit, chef-koks Niels van Dooijeweert en Peter Gast uit Zutphen. Samen brengen ze het spektakel Dinner in the Sky in Hanzejaar op 22 juni 2023 tot een hoogtepunt.

Dinner in the Sky is een van de feestelijke onderdelen ter gelegenheid van Hanzejaar 2023. Tijdens dit spektakel zitten gasten op 50 meter hoogte te genieten van gerechten, wijnen en het uitzicht.

Voor de Zutphense editie van Dinner in the Sky zijn niet de minste chef-koks gevraagd. Niels van Dooijeweert is chef-kok van het Broederenklooster in Zutphen. Peter Gast is bekend van ’t Schulten Hues in Zutphen en restaurant Graphite in Amsterdam. Zij koken straks hoog in de lucht de sterren van de hemel.

Supergaaf

Beiden zijn wel wat uitdagingen gewend, maar koken op hoogte is andere koek. ,,Als trotse inwoner van Zutphen vind ik het geweldig om samen met het team van Niels deze bijzondere ervaring neer te zetten op de voor ons speciaalste plek van de stad. Een unieke ervaring tijdens een feestelijk jaar van deze unieke Hanzestad’’, zegt Gast.

Van Dooijeweert kijkt ernaar uit. ,,Als er een spectaculair event plaatsvindt in Zutphen, vind ik het fantastisch daar een toevoeging aan te geven met unieke gerechten en smaken. Dinner in the Sky is supergaaf. Ik ben van mening dat Zutphen een prachtige locatie hiervoor is. Wie wil er nou niet culinair genieten op deze hoogte en met het uitzicht over onze prachtige stad?’’

Locatie bekend

Het eten op 50 meter hoogte vindt op 22 juni plaats naast de Walburgiskerk. Om een beeld te krijgen hoe hoog het diner wordt geserveerd, is een vergelijking gemaakt met de Walburgistoren. Die is 76 meter hoog. Voor wie de toren al eens beklommen heeft, kan over het uitzicht meepraten. Die is al vanaf de eerste bovenrand op 45 meter hoogte adembenemend.