Betty uit Warnsveld dacht dat ze overspannen was, maar het bleek een zeldzame ziekte: ‘Ik bleef maar trillen’

Oorlogs­jour­na­list Bud Wichers over half jaar Oekraïne: ‘Engste oorlog die ik heb meegemaakt’

Een half jaar oorlog in Oekraïne. Een bedenkelijke mijlpaal. Volgens oorlogsverslaggever Bud Wichers uit Gorssel lijkt het einde nog lang niet in zicht. Vorige maand keerde hij terug. Een verhaal over de angst voor kruisraketten en de rol van zijn Indonesië in dit Europese conflict. ,,Vlakbij mijn appartement ontplofte een kruisraket.”

29 augustus