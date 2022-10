Bewapend met schep en metaaldetector voelen Zutphenaren zich voor één dag archeoloog: ‘Hoop een schat te vinden’

Troubadour en violiste staan in Zutphen stil bij ‘meest uitgebuite thema in de kunst: de liefde’

Troubadour Flip Noorman en violiste Vera van der Bie treden 21 oktober op in een nieuwe aflevering van de voorstellingencyclus De Tegenstroom. In De IJsselstroom in Zutphen staan zij stil bij het ‘meest uitgebuite thema in de kunst: de liefde’. In de voorstelling Love It schetst Noorman in eerste instantie een wereldbeeld van ‘love for sale en de beruchte perfectie’.

13 oktober