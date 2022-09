Bewoner ontdekt brandbom bij oprit in Zutphen: ‘Hoorde iets tikken in die tas’

met poll Plantaar­dig eten de nieuwe norm op stadhuis Zutphen? Wel als het aan Partij voor de Dieren ligt

Een bitterbal of gevuld eitje bij een gemeentereceptie en een zalmmoot of kaassausje bij een vergadermaaltijd. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt wordt dat niet meer de standaard in de gemeente Zutphen. De rollen moeten volgens de partij worden omgedraaid. Als je wel vlees, vis of zuivel wil, moet je dat aangegeven.

6:00