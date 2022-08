Bewoners explosiepand in Zutphen blijven voorlopig in onzekerheid, eerste spullen gered: ‘Deur met stickers’

met video Gewonden gasexplo­sie Zutphen zijn mannen van 18, 27 en 31 jaar

Bij de zware gasexplosie in een appartementencomplex Zutphen zijn drie mannen van 18, 27 en 31 gewond geraakt. Dat maakte de politie vandaag bekend. De recherche is inmiddels druk bezig om te achterhalen wat zich precies afspeelde in de woning aan de Halvemaanstraat, maar vreest dat het antwoord op die vraag nog wel even op zich laat wachten.

