Bier, bier en nog eens bier, Deventer en Zutphen in teken van herfstbok: ‘Lekkerste als het buiten guur weer is’

MET VIDEOHet is een écht bokbierweekend in de regio. Terwijl in Zutphen zondagmiddag drommen mensen zich langs de route van de optocht verzamelen, is het in Deventer zaterdagmiddag al raak in de Lebuïnuskerk. Van het rood-bruine drankje wordt zondagmiddag, onder een strakblauwe hemel, in de binnenstad van Zutphen flink genoten. Bierista Alain Schepers kan z'n geluk niet op. ,,Of ik haast heb? Nee joh, ik heb toch een biertje?”