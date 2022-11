‘Bijzondere en muzikale avond’ in Zutphens restaurant Uffie’s

Met het concert, dat deel is van het Go On Tour-project, geeft de muziekschool aspirant-muzikanten de kans om mee op tour te gaan. Zangleerlingen, pianoleerlingen en gitaarleerlingen treden die avond op. Go On Tour is een muziekproject dat muziekleerlingen de kans geeft in verschillende steden op te treden. Zo zullen leerlingen dit jaar ook nog optreden in Nijmegen. In 2023 staan Tilburg en Apeldoorn op de rol.