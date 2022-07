Blijft omstreden bouwplan Eefde intact of niet? ‘We hebben niets meer gehoord’

Schizofre­ne man uit Warnsveld meldt zich na zes jaar bij de politie als dader van zeer ernstige verkrach­ting

Een aan schizofrenie lijdende man was al jaren opgenomen in de psychiatrische instelling in Warnsveld toen hij vorig jaar naar de politie stapte. Hij vertelde daar hij dat hij zes jaar eerder midden in de nacht een vrouw met een mes had aangevallen en verkracht.

