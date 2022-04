‘Blues, ballads en beats’ in 't Warnshuus te Warnsveld

Beide muzikanten kennen elkaar van de Four Stream New Orleans Jazzband waarin ze trombone (Jan) en drums (Ton) spelen. Slow Train heeft zich vanaf 2012 al laten horen in huiskamers, feestzalen, cafés en op terrassen. Tweestemmigheid is de grootste troef van het duo. De klankkleur wisselt regelmatig door naast gitaren ook blokfluit, (Ierse) tinfluit, low whistle, blues harp, banjo en mandoline in te zetten. Het repertoire is breed, van San Francisco Bay Blues tot Find the cost of freedom, en van Blue moon of Scarborough Fair tot It's too late to cry blues.