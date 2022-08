Boeren gaan op zoek naar het nieuwe goud en dat ligt in Brummen

MET VIDEO Sportvis­sers grijpen in bij Zutphen: ‘Hebben er dit jaar een dagtaak aan’

Vrijwilligers van Sportvisserij Oost-Nederland hebben gisteren in Zutphen honderden vissen gered uit een kolk die normaal gesproken in verbinding staat met de IJssel, maar door het lage water dreigt droog te vallen. Het is niet voor het eerst dat het ‘reddingsteam’ in actie komt. ,,We zien nu al een verdubbeling aan het aantal kilo vis dat gered moet worden.”

15 augustus