Raad van State geeft klap op natuurvergunning windturbineplan Twentekanaal in Eefde; windmolens maximaal 185 meter hoog

Lochem haalt omgekeerde vlaggen uit lantaarnpa­len: ‘Door Indiëher­den­king kwetsende gevoelens sterker’

De vlaggen die wekenlang als boerenprotest omgekeerd aan lantaarnpalen hingen in de gemeente Lochem zijn vanochtend in opdracht van de gemeente verwijderd. Directe aanleiding is de Nationale Indiëherdenking van aankomende maandag. Veel inwoners ervaarden de omgekeerde vlaggen als kwetsend.

14 augustus