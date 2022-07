Brabantse gezelligheid in nieuw Zutphens toeristenbusje: ‘Wat gebeurt er met de bootjes als het water stijgt?’

Van de 's-Gravenhof via de Markt en de IJsselkade naar de Sint Walburgiskerk en het oude stadhuis: wie in het toerismebusje in Zutphen stapt komt niets tekort. Toeristen kunnen instappen, krijgen een rijdende rondleiding en leren van alles over de oude Hanzestad. Hij staat er, na jaren van afwezigheid, weer sinds vrijdag. Maar, komen er ook daadwerkelijk toeristen op af?

Zaterdagmiddag, klokslag 12.00 uur. Het is de tweede dag dat het toerismebusje weer rijdt. Chauffeurs Paul Hogema en Marco Barelds staan ernaast op de 's-Gravenhof: het is de start- en eindhalte. Het elektrische busje inclusief aanhanger is leeg. Toeristen genoeg, maar nog geen animo voor een geheel verzorgde rondrit. ,,Het is ook lunchtijd, dat helpt ook niet mee”, zegt Marco.

Andere plek

In de ochtend werd er al wel een ritje gemaakt. Er stapten vier toeristen in. Ter vergelijking: in het hele busje passen bijna twintig personen. Het loopt nog niet storm. ,,Mensen moeten ons weer weten te vinden”, zegt Marco. ,,We zijn een tijdje weg geweest en staan nu bovendien op een andere plek. Eerst stonden we verderop.”

Volledig scherm Het toeristenbusje rijdt weer en vertrekt vanaf de 's-Gravenhof. © Maarten Sprangh

En omdat er geen toerist instapt is het een idee om ‘even verderop’ een kijkje te nemen. Paul, Marco , maar ook de verslaggever van de Stentor en een fotograaf stappen in. Paul achter het stuur. Hij drukt het gas in, maar komt een paar honderd meter verderop weer tot stilstand en parkeert de E-tour midden op de Groenmarkt. ,,Hier zijn veel mensen", zegt Marco triomfantelijk. Hij stapt uit en ja hoor: in een mum van tijd strikt hij vier Brabanders om een rondritje te maken.