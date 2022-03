Brand in appartement binnenstad Zutphen

De brand brak rond 19.25 uur in een woning aan de Van Halterstraat. De bewoner was thuis toen de brand uitbrak. Hierbij vatte een tapijt vlam. Het vuur was snel onder controle waardoor verdere verspreiding kon worden voorkomen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Van Halterstraat was in verband met de brand enige tijd afgesloten voor verkeer.