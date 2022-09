Brandbom gevonden bij oprit woning in Zutphen: omgeving ruim afgezet

Zutphen trekt flink portemon­nee om culturele instellin­gen te helpen: ‘Bezoekers waren huiverig’

De lockdown voorbij, dus weer volle zalen. Dat was de gedachte bij vele culturele instellingen begin dit jaar. Dat is behoorlijk tegenvallen om verschillende redenen. De gemeente Zutphen springt daarom bij. In totaal wordt er bijna vier ton verdeeld onder alle instellingen in Zutphen. ,,Mensen waren nog huiverig voor uitjes.’’

31 augustus