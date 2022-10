Brummen kijkt naar fonds voor inwoners in financiële nood: ‘Dreigen in acute problemen te komen’

Oekraïense accordeo­nist geeft benefiet­con­cert voor zijn thuisland in het Zutphense Koelhuis

Het Koelhuis in Zutphen staat dit weekend in het teken van de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko geeft op zondag 16 oktober namelijk een concert in het monumentale pand. De opbrengst van het benefietconcert gaat naar Oekraïne.

12 oktober