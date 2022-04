Brummen vangt zestig Oekraïense vluchtelingen op in ‘natuurhuis’ Hall: ‘Spannend, maar doen het toch’

Stratenvol­ley­bal keert terug in Warnsveld én Zutphen: ‘Geen kopie, maar we hopen wel op veel teams’

Het moet dé plek worden waar het stratenvolleybaltoernooi in de gemeente Zutphen op 8 mei terugkeert: sportpark ’t Meijerink. Het toernooi is in 2009 voor het laatst gehouden en wacht dus op een terugkeer. De netten en ballen worden deze week geleverd terwijl de aanmeldingen binnendruppelen. ,,Na corona is de behoefte aan samenzijn extra groot”, zegt Michiel van der Beek van FC Zutphen.

10 april