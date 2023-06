Burgemeester sluit coffeeshop in centrum Zutphen per direct: 'Ik tolereer geen illegale activiteiten’

MET VIDEO Dineren op 45 meter boven Zutphen: ‘Wat nou als je je mes laat vallen?’

Een dinertafel op 45 meter hoogte. Wie lef had, kon Zutphen op een spectaculairdere manier beleven dan via een stadswandeling, een museum of de fluisterboot. Juist op die ene regenachtige dag stond in de stad een grote kraan van het bedrijf Dinner in the sky. Meer dan 120 mensen gingen mee omhoog. Inclusief de sterrenkok met hoogtevrees.