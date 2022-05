Burgemeester Vermeulen wil door voor nog zes jaar in Zutphen

Reageren wil Vermeulen (57) nog niet over een mogelijke tweede termijn als burgemeester. Daar vindt ze het ‘te vroeg voor’. Wel bevestigt ze dat ze dat ze beschikbaar is voor herbenoeming in de gemeente Zutphen. Dat blijkt uit een brief van Berends aan de gemeenteraad van Zutphen. Hierin geeft hij aan met Vermeulen te hebben gesproken. ‘De burgemeester heeft ons laten weten voor herbenoeming in aanmerking te willen komen’, schrijft de commissaris van de Koning.