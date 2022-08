Buurman knipt tientallen tie-wraps door en bedreigt vrijwilligers VV Vorden met luchtbuks

Chocolade, chocolade en nog eens chocolade, tóch een Chocolade Festival in Zutphen: ‘Wel spannend’

Begin dit jaar had chocolatier Huub Janson nog zijn twijfels over het doorgaan van het Chocolade Festival. Het lekkernijfestijn in Zutphen zou na zeventien edities zo maar eens teneinde kunnen komen. Zover komt het toch niets. ,,De twijfels zijn weg, we gaan door.’’

