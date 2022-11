Buurt vangt bot bij rechter over woningbouw op Brummens grasveld: ‘Maar geen verloren zaak’

Thom Hoffman vertelt over zijn nieuwste boek in de biblio­theek in Zutphen

,,Boven mijn jongensbed hing een Sumatraanse tijger.’’ Zo begint het nieuwste boek van Thom Hoffman. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als acteur, zoals in Dokter Tinus, maar hij is ook fotograaf en schrijver. Onlangs verscheen zijn boek Indië, betovering en desillusie. Op donderdagavond 24 november vertelt hij erover in de bibliotheek in Zutphen.

