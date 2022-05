Buurvrouwen aan Oude Borculoseweg in Warnsveld slaan handen ineen voor vier kunstweekenden

Op nummer 16 exposeert Bertje van Delden haar schilderijen, klei-objecten en poëzie in haar eigen atelier Het Groene Paard. Bij Rezonans op nummer 12 is er koffie, thee, taart en lunch. Dit is een ‘bezinningscentrum’ met uitzicht over het beekdal en omliggende bossen. Lunch dient vooraf gereserveerd te worden via 06-51257921 of de website.