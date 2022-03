BZC wacht ontknoping eredivisie niet af en laat zichzelf degraderen

WaterpoloTwee zeges was BZC verwijderd van handhaving in de eredivisie, maar de viervoudig landskampioen wacht de ontknoping van een dramatisch seizoen niet meer af. De gevallen waterpoloclub uit Borculo keert terug naar de eerste divisie. Vooral om de rust te laten wederkeren.

Nadat de Achterhoekse viervoudig landskampioen vorig seizoen als achtste eindigde in de eredivisie, vertrokken trainer Zeno Reuten en een grote groep bepalende spelers. Onder wie Oranje-international Bilal Gbadamassi. Oud-speler Jeroen Kuilman volgde Reuten op en een vijftal ervaren Hongaren werd gehaald om het gat van de vertrokken spelers op te vullen.

Onrust

Een hecht collectief wilde de groep dit seizoen echter nooit worden. De resultaten bleven uit, wat er in de tweede seizoenshelft voor zorgde dat BZC de ene na de andere buitenlandse speler wegstuurde. Achtereenvolgens stuurde club de Brit Christopher Vang, de Hongaarse broers Gergely en Peter Dobay en de Hongaar Abel Lukacs weg. De Hongaarse keeper Alex Horvath besloot vervolgens zelf te vertrekken, al lag hij wel goed in de groep.

Quote We willen de jeugd niet voortdu­rend belasten met de kans op degradatie, dat is niet goed voor hun ontwikke­ling Klaas Zwaan, Topsportcommissie BZC

BZC schoof daarop veel onervaren jeugdspelers door, maar het was zeer de vraag of zij de gevallen topclub konden behoeden voor degradatie. De club ontnam hen in elk geval die zorg met dit besluit.

,,We willen ze niet voortdurend belasten met de kans op degradatie, dat is niet goed voor hun ontwikkeling. We willen de overige jeugd ook de kans bieden om aan te haken. Dat maken we nu makkelijker. We willen een goede opleidingsclub zijn en geen opvulling zijn in de eredivisie”, aldus Klaas Zwaan, lid van de topsportcommissie.

Terugkeer

Het is de vraag met welke groep BZC doorgaat, dat het tweede team ook uit de competitie haalt en de selecties samenvoegt. ,,We gaan ervan uit dat een groot deel van de nog aanwezige ervaren spelers blijft. Dat is ook een belangrijk deel van het plan. We hopen op termijn weer te promoveren”, verklaarde Zwaan, die eind komende maand de selectie rond wil hebben.

Volledig scherm Abel Lukacs was één van de vijf Hongaarse versterkingen dit seizoen, maar BZC schoot met hun komst niets op. © Bert Kamp Reggestreekfotografie

Volgens Zwaan kwam de toekomst van de club in gevaar, mocht BZC ervoor gekozen hebben wel de competitie af te maken. ,,Dan doe je meer afbreuk dan dat je er op lange termijn goed aan doet. Eredivisie in de Achterhoek heeft heel veel waarde. Ik heb altijd gezegd: totdat er geen opties meer zijn wil ik alles geprobeerd hebben om de club in de eredivisie te houden. Maar de juiste opties waren er eigenlijk niet meer. Als het wel een match was geweest met de buitenlandse versterkingen waren we levensvatbaar geweest voor de eredivisie, maar die match was er niet. En dit was al een laatste strohalm.”

Komend weekend komt BZC nog wel in actie in een tweeluik in de beker tegen PSV. De laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen komen echter te vervallen.