Cabaret van Heit al geheurt in Hanzehof Theater in Zutphen verplaatst naar april 2023

Gezonde spanning voor eerste editie van de kunstbeurs in Zutphen: ‘Worden in het diepe gegooid’

In de Hanzehal in Zutphen is dit weekend de eerste editie van Kunstbeurs Zutphen. In de sporthal tonen 63 kunstenaars hun creaties aan het publiek. Organisator Jan van der Kamp hoopt op een groot succes. ,,We willen elk jaar een kunstbeurs in Zutphen.”

14 oktober