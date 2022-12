Concert Brummens Mannenkoor met Shirma Rouse uitverkocht, week later opnieuw een optreden

Van wieg tot graf Theo Vieberink (79) uit Zutphen ging dansend door het leven: ‘Zijn feestjes waren groter dan groot’

Zutphenaar Theo Vieberink (1943-2022) is eigenlijk een soort Robert ten Brink, een Dr. Love. In zijn dansschool leert hij jongeren - die blue zijn, zo groen als gras - hoe je elkaar moet vragen, hoe je elkaar vast moet houden. En als die basis er is, kan het dansfeest beginnen. Laat dat maar aan Theo over.

7 december