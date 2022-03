De Hoven lijdt nederlaag bij Klarenbeek ondanks prachtvolley van spits Stelder

Meer signalen over grensover­schrij­dend gedrag van oud-wethouder Gouda (en nu wethouder in Zutphen) Laura Werger

De Goudse oud-wethouder Laura Werger, nu wethouder in Zutphen, is in diskrediet geraakt. De gemeente Zutphen heeft signalen ontvangen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van wethouder Laura Werger. Haar gedrag richting ambtenaren zou kwetsend en intimiderend overkomen. De gemeente Zutphen besluit later deze week of het een extern onderzoek laat doen.

1 maart