De parkiet die ongevraagd bij Nandy uit Zutphen introk, is weer thuis: ‘Meneer had geen Facebook’

De parkiet die vorige week onuitgenodigd in de vogelkooi naast de parkieten van Nandy Broer uit Zutphen kroop, is gisteren opgehaald door zijn baasje. ,,De meneer had niet direct door dat de parkiet weg was. Hij vloog wel vaker los in huis.’’

Nandy Broer keek vorige week raar op toen er opeens een blauw-groen-geel parkietje de vogelkooi van haar twee parkieten binnenvloog. Waar de vogel vandaan kwam, was gissen voor de Zutphense. Ontsnapt? Expres vrijgelaten?

Ze plaatste wat oproepjes op Facebook en liet ook aan de Stentor weten dat ze een logé in huis had. Pas een week later kreeg ze reactie. De eigenaar van het beestje bleek geen Facebook te hebben. Hij liet iemand anders een berichtje naar Broer sturen.

Gemist

,,De vriendin van de zoon van de eigenaar miste de parkiet erg en wilde hem graag komen ophalen’’, luidde het bericht. Dat is nog diezelfde middag gebeurd. Waarom het een week heeft geduurd voordat de eigenaar zich meldde?

Quote Meneer had niet gelijk door dat de parkiet weg was, omdat hij vaker los door het huis vloog Nandy Broer

,,Meneer had niet gelijk door dat de parkiet weg was, omdat hij vaker los door het huis vloog. Hij was ontsnapt via een klapraampje’’, zegt ze. Volgens Broer was de eigenaar erg blij dat er nog mensen zoals zij bestaan die goed voor het vogeltje hebben gezorgd en hem niet aan zijn lot hebben overgelaten.

Dicht bij huis

De parkiet was niet ver van huis. ,,Hij woont in Zutphen. In de buurt van de brandweerkazerne. Ongeveer 3 kilometer bij ons vandaan’’, weet Broer. Sinds gistermiddag delen haar parkietjes de kooi dus weer met z’n tweeën, in plaats van met z'n drieën.

Volledig scherm De parkiet met de gele kop, linksachter op stok, is niet van Nandy Broer, maar kwam vorige week plotseling de kooi binnengevlogen. © Nandy Broer