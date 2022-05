De Patrijs vindt alsnog locatie in Achterhoek en dit is de plek waar de burgerboerderij komt te staan

Vier storingen in vijf maanden veel voor Oude IJsselbrug?: ‘Oude dame heeft altijd onderhoud nodig’

Vier keer in vijf maanden lag de Oude IJsselbrug in Zutphen eruit vanwege een technische storing. Veel? Dat valt volgens de gemeente allemaal wel mee. Het is nou eenmaal een oude brug. Wel worden er komende maand maatregelen genomen om nieuwe storingen te voorkomen. ,,Ik snap dat het vaak aanvoelt, maar dat is een gevoelsmatige kwestie.”

12 mei