De tattoo-artiest glimlacht, als ik al zijn voorstellen afwijs. Ik wil wat ik wil

Dit gezin ruilde Zutphen in voor Roemenië: ‘Een leven vol vrijheid en avontuur’

Menso Kuik (39) en Mirjam See (36) emigreerden vorig jaar met hun vijf kinderen naar Roemenië. Op zoek naar avontuur en vrijheid. Niet dat ze het niet naar hun zin hadden in Zutphen. ,,Het was geen vlucht”, benadrukt Menso. ,,Maar we beleven nu dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden.”