De tijd glipt doodzieke Marleen (26) uit Zutphen door de vingers: ‘De wil om te leven houdt me overeind’

Onderhande­lin­gen met Recycling Doornberg over vertrek uit Almen voor de derde keer verlengd

1 oktober De rechter heeft een oordeel over het door de gemeente Lochem gewenste vertrek van Doornberg Recycling in Almen uitgesteld. De partijen hebben opnieuw de opdracht gekregen om er zelf uit te komen. Dit is inmiddels de derde verlenging van de onderhandelingen en er is in dit geval geen einddatum gekoppeld aan dit overleg.