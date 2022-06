‘Deventerweg is nu een allee’

MET VIDEO Dit hondenhok in Warnsveld werd een rijksmonu­ment: ‘Nog nooit zo’n luxe hok gezien’

Een landgoed voor honden, zo zou je het luxueuze hondenhok achter landgoed ’t Walien in Warnsveld wel kunnen noemen. Het meer dan honderd jaar oude hondenverblijf is zelfs een rijksmonument. Een hond is er zelden in te vinden, maar Natuurmonumenten zet alle zeilen bij om het viervoetersparadijsje intact te houden. ,,Dit vraagt toch best veel onderhoud.’’

