Deze Brummense kandidaten weten toch plekje te bemachtigen in raad (en deze vallen buiten de boot)

Cursus Kunst in Beeld in Eerbeek en Brummen

Voor liefhebbers van kunst en tentoonstellingen is er deze en komende maand weer een cursus Kunst in Beeld. In drie bijeenkomsten hoort men daarbij alle informatie over de Bauhaus-kunst. Iris Maalderink-Besselink verzorgt deze cursussen in de vorm van interactieve lezingen in zowel Brummen als Eerbeek.

3 maart