Deze gekte maakte Nico uit Brummen nog nooit mee: hele wereld duikt op veiling van unieke oldtimers

‘Slachting’ in Harfsen werd al gevreesd door ex en haar moeder: ‘Voelde het leven uit mijn lijf lopen’

Een gitzwarte dag die de slachtoffers in het geheugen gegrift staat en hun leven verwoest heeft. Zo werd vandaag bij de rechtbank de eerste decemberdag van 2021 beschreven. Die dag stormde Harfsenaar E.N. (39) een woning aan de Callunahof in Harfsen binnen, om daar op zijn ex-vrouw en -schoonmoeder in te steken.