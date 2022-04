Deze vijf lintjes dwarrelen neer in Brummen: koninklijk feestje in een heus kasteel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vijf werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een van de gedecoreerde ‘supervrijwilligers’ - Tonnie de Gier-Middelweerd - moest daarvoor nietsvermoedend een aardig tripje maken. Zij woont tegenwoordig in Hilversum en was tot vorig jaar woonachtig in Brummen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ben Bleumink (81, Brummen)

Al sinds 1970 is Brummenaar Ben Bleumink een actief vrijwilliger. Hij zette zich onder andere in bij het St. Jansgilde, als collectant bij de brandwondenstichting, als bestuurslid bij de biljartvereniging en als chauffeur bij het Rode Kruis. Bovendien zat hij jarenlang bij de vrijwillige brandweer in Brummen.

Herman Blom (88, Brummen)

Bij vele verenigingen vrijwilliger, en dat al 70 jaar lang. Naast het runnen van een boerenbedrijf zette Herman Blom zich in als voorzitter van boeren- en tuindersbond ABTB, als lid van de Andreas parochie én van het schoolbestuur van de Pancratiusschool. Ook maakte de Brummenaar zich verdienstelijk als voorzitter van KBO Brummen en als lid van oudheidkundige vereniging De Marke.

Paulijn Snijders (69, Brummen)

Stond mede aan de wieg van Filmhuis Dieren, waar zij bijna 25 jaar voorzitter was. Kort nadat Paulijn Snijders in 2015 in Brummen kwam wonen, richtte zij Brummen Zonder ZwerfVuil (BZZV) op. Verder heeft ze circa 15 jaar lang de etalage van een voormalige bakkerij in Dieren voorzien van wisselexposities met werken van regionale kunstenaars. Voorts is zij ruim vijf jaar actief als gids in het Lalique Museum in Doesburg.

Tonnie de Gier-Middelweerd (78, Hilversum, tot vorig jaar wonend in Brummen)

Zet zich al jarenlang in voor het sociale en maatschappelijke leven in de gemeente Brummen. Tonnie de Gier-Middelweerd is voorzitter van de vereniging Ouderenbelang, door haar opgericht nadat de Ouderbond ANBO afdeling Eerbeek was opgeheven. Vanaf 2003 staat ze wekelijks in de Wereldwinkel. Ook bij IVN Natuureducatie heeft ze haar sporen verdiend. Vanaf 2006 is ze voorzitter en lid van KVG (Katholieke Vrouwen Gilde) Eerbeek.

Willem Jan Weijenberg (58, Empe)

Willem Jan Weijenberg is al jaren lid van het dagelijks bestuur van het gemeenschapshuis ’t Oortveld, sinds 2006 is hij voorzitter. Hij draait daar bardiensten en regelt het bedrijfsschieten. Verder is hij al 28 jaar vrijwilliger bij de Oranjevereniging Empe (OVE), ook daar verricht hij diverse werkzaamheden. Ook is hij reeds 25 jaar bestuurslid van schietvereniging DVS, waarvan ruim 15 jaar als secretaris.

