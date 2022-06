Dit is waarom de provincie Gelderland zo graag nieuwe windmolens wil tussen Zutphen en Eefde

Esther (50) was een hamsteraar, maar doet nu heel anders boodschap­pen: ‘Dit voelt een stuk beter’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Esther Holtman (50) weet uit het verleden wat het is om met minder rond te moeten komen en die ervaring komt haar nu goed van pas.

17 juni