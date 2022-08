Dit kunstwerk in Vorden is géén speeltoestel, maar wordt toch beklommen: ‘Ik snap het niet’

Blijft omstreden bouwplan Eefde intact of niet? ‘We hebben niets meer gehoord’

Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed verwacht na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven over het omstreden bouwplan De Schildershof in Eefde. Over dit inbreidingsproject in het oude dorpshart van Eefde is sinds begin dit jaar veel te doen, omdat tientallen omwonenden het niet zien zitten. Zij vinden dat het te druk wordt in de buurt.

27 juli