Docent die verdacht wordt van seks met 14-jarige leerling gaf ook les in Warnsveld: ‘Hier geen signalen’

Fietsen met Truus Met Truus op de trappers: ‘Ik heb er een zere kont van’

Wandelen kan ze als de beste, dat is oud nieuws. Maar fietsen? Ja hoor. Ze draait er haar hand niet voor om. Haar benen wel trouwens. Net als afgelopen zomer gaan we acht weken lang de paden op, de lanen in met Truus Wijnen. Trappen door het mooie landschap in Twente, de kop van Overijssel en de Achterhoek. „Ik heb er een zere kont van.”