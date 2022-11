Documentaire van filmmaker Frieswijk uit Zutphen is zondag te zien in Luxor

De Zutphense documentairemaker en muzikant Chris Frieswijk maakte samen met Frank van Velthoven, een bevriende muzikant, een bijzondere reis naar het noorden van India. De documentaire die daarover gemaakt werd is op zondag 27 november te zien in Luxor Zutphen. Aansluitend is er een nagesprek met Frieswijk.

De documentaire Blazen in het vuur volgt de worsteling van Frank van Velthoven. De muzikant was 25 jaar lang een volger van de boeddhistisch leraar Sogyal Rinpoche. Rinpoche werd in 2017 beschuldigd van misbruik en overleed twee jaar later.

Samen met de Zutphense filmmaker Chris Frieswijk reisde Van Velthoven af naar Sikkim, in het noorden van India. Daar werd Rinpoche in 2019 gecremeerd. Blazen in het vuur gaat over de reis en de interne zoektocht van Van Velthoven na de beschuldigingen aan het adres van Rinpoche.

De 53 minuten durende documentaire is op 27 november te zien in Luxor Zutphen, waar de film vanaf 11.00 uur te bekijken is. Na afloop is er een nagesprek met Frieswijk, die de documentaire regisseerde.