Dood van Aleksander (19) hakt erin bij zijn Zutphense voetbalclub: ‘Moeten dit allemaal een plekje geven’

Dat zegt Jan Itjang. Hij is de elftalleider van Jongens 19, de ploeg van Aleksander. ,,Ik was vorige week op vakantie en werd gebeld door onze voorzitter Patrick Govaers. Hij had slecht nieuws: Aleksander is er niet meer. Ik ging woensdag weer terug naar Nederland. Toen probeerde ik contact te krijgen met Aleksanders familie.’’ Dat lukte, via een nicht van Aleksander. Itjang: ,,Zij spreekt goed Nederlands en de communicatie verliep via haar.’’