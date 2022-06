Doodzieke Roel (16) rent door de blubber in Warnsveld: ‘Uniek voor kinderen met een beperking’

Jeukende larve verstiert vakantie­pret in recreatie­plas bij Zutphen

Gevoelig voor zwemmersjeuk? Dan is het misschien een goed idee om even niet te zwemmen in het Bronsbergenmeer bij Zutphen. De provincie Gelderland waarschuwt dat de larve die de jeuk veroorzaak in de plas is aangetroffen.

21 juni