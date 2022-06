Doodzieke Roel (16) trotseert samen met zijn ouders de blubber in Warnsveld: 'Dit is super bijzonder'

Apparaat vat vlam en veroor­zaakt brand in woning Zutphen, slachtof­fer naar ziekenhuis gebracht

Een vrouw is gewond geraakt toen ze eigenhandig een brandje in zijn keuken in Zutphen wilde blussen. Brandweerlieden hebben het bluswerk afgemaakt om erger te voorkomen. De bewoonster is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

20 juni